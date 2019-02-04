Полезная информация по выращиванию культур от ООО «ОРТОН»
Завязь - первый на рынке стимулятор плодообразования
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Официальный сайт производителя удобрений Ортон
«Ортон» – компания, которая разрабатывает и выпускает натуральные средства для регуляции роста и другие физиологически активные соединения. Это биологически чистые препараты без «жесткой химии», которые стимулируют потенциал самого растения, увеличивают урожайность, ускоряют вызревание.